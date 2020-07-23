МВД России объявило в международный розыск Ренато Усатого

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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в международный розыск Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, это сделано, чтобы в дальнейшем передать материалы на него в Интерпол.

– Следствие объявило Ренато Усатого в международный розыск, чтобы в дальнейшем передать материалы на него в Интерпол, – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Тверского суда Москвы агентству рассказали, что следствие просит заочно арестовать Усатого.

– Вопрос о заочном аресте в его отношении будет рассмотрен 24 июля в 14:00, – отметил источник.

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