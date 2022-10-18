МВД проведёт сегодня совместные тактические учения с посольством США

МВД проведёт сегодня совместные тактические учения с посольством США

Министерство внутренних дел в сотрудничестве с посольством Соединённых Штатов Америки в Кишинёве проведёт сегодня, 18 октября, тактические учения для проверки способности реагирования и оперативного вмешательства сотрудников подразделений МВД. 

Учения пройдут во второй половине дня на улицах А. Матеевича и Друмул Виилор. Движение на них на определённый период времени может быть ограничено. Общественный транспорт будет перенаправляться полицией по мере необходимости.

Граждан просят соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и сохранять спокойствие.

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