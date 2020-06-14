Музыкальный фонтан у входа в “Долину Роз” был закрыт. Чебан: Мне небезразлично здоровье граждан

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В связи с увеличением числа случаев заболевания коронавирусом в столице, было решено со вчерашнего вечера прекратить работу музыкального фонтана у парка “Долина Роз”. Такое заявление сделал генпримар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, в случае несоблюдения гражданами всех мер и рекомендаций, на территории Кишинева вновь могут быть введены ограничения.

– Количество случаев инфицирования в муниципии Кишинев растет, и мне небезразличны здоровье граждан и труд врачей. Рискуя подвергнуться критике, я буду принимать решительные меры в определенных ситуациях и попрошу помощи у Министерства внутренних дел. В случаях нарушений со стороны граждан мы будем действовать незамедлительно, – отметил Ион Чебан.

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