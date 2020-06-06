Музыкальный фонтан на Ботанике вновь заработал (ФОТО)

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Вчера, 5 июня, “поющий” фонтан, расположенный у парка “Долина роз” в столичном секторе Ботаника, возобновил работу. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

Фонтан будет работать всё лето ежедневно по 15 минут в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, а в 20.00 будут подключены музыка и свет.

– Музыкальный фонтан является единственным в своем роде в столице, который после возобновления работы стал пешеходным. Так, люди могут ходить между струями воды, которые появляются синхронно с музыкой и освещением. Это чудесное место для отдыха граждан, но важно при этом соблюдать все рекомендации специалистов, – написал градоначальник.

Чебан также отметил, что примария намерена обустроить такие объекты и на территории Мемориального комплекса “Сыновьям Родины – вечная память”, в парке “Алунелул” и в парке “Ла Извор”.

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