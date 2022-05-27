Музыка, мастер-классы, выставки: в Международный день защиты детей пройдут различные мероприятия

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Примария Кишинёва разработала программу культурных мероприятий по случаю Международного дня защиты детей.

По словам генерального примара Иона Чебана, в различных местах столицы будет организовано множество творческих мероприятий для детей: мастер-классы по декоративным аппликациям и изготовлению поделок, рисование на асфальте, музыкальная программа, эстрадные и спортивные танцы, выставки и т.д. Они пройдут с участием учеников и преподавателей художественных школ “Валериу Поляков” и “Алексей Стырча”, представителей Муниципальной библиотеки “Б. П. Хышдеу”, Центра культуры и творчества Orion и претур секторов.

Завершится день культурно-художественным мероприятием под названием “Copilărie – dulce vis” на пересечении пешеходной улицы Е. Доги и бульвара Григоре Виеру.

– Мы с нетерпением ждём встречи 1 июня с подрастающим поколением – с теми, кто представляет наше будущее, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Полная программа мероприятий:

09.00

Первый детский фестиваль “În lumea surprizelor”.

Место: парк “Дендрарий”, ул. Иона Крянгэ, 1.

10.00

Культурно-художественное мероприятие “Dulcea mea copilărie”.

Место: сквер “Михай Долган”, ул. Болгарская, 43.

Место: сквер “Михай Долган”, ул. Болгарская, 43. Развлечение для детей Lazer Tag.

Место: футбольная площадка в парке “Долина роз”.

Место: футбольная площадка в парке “Долина роз”. Футбольный турнир с участием детей и молодёжи.

Место: ул. Христо Ботева, 2.

Место: ул. Христо Ботева, 2. Культурно-художественное мероприятие “Simbolul vieții”.

Место: ул. Трандафирилор – парк развлечений.

Место: ул. Трандафирилор – парк развлечений. Культурно-художественное мероприятие “Zâmbetul copilăriei”.

Место: сквер Управления образования, молодёжи и спорта сектора Чеканы, ул. Алеку Руссо, 57.

11.00

Творческие мастерские.

Место: бул. Григоре Виеру.

Место: бул. Григоре Виеру. Мастер-классы по рисованию “Pictăm Pacea”.

Место: пересечение пешеходной улицы Еуджена Доги и бульвара Григоре Виеру.

Место: пересечение пешеходной улицы Еуджена Доги и бульвара Григоре Виеру. Культурно-художественное мероприятие.

Место: парк “Долина Роз”.

Место: парк “Долина Роз”. Культурно-художественное мероприятие.

Место: Дворец культуры железнодорожников, бул. Дечебал, 2.

Место: Дворец культуры железнодорожников, бул. Дечебал, 2. Культурно-художественное мероприятие “Copilărie dulce feerie”.

Место: парк “Ла извор”, ул. Каля Ешилор.

Место: парк “Ла извор”, ул. Каля Ешилор. Культурно-художественное мероприятие под названием “Детство моё и твоё”.

Место: сквер “Сынам Родины – Вечная Память”, ул. Мирон Костин.

12.00

Выставка “În grădina copilăriei”.

Место: холл школы, ул. Матей Милло, 9/3.

Место: холл школы, ул. Матей Милло, 9/3. Художественная выставка.

Место: детская библиотека им. Иона Крянгэ, улица Алексея Щусева, 65.

Место: детская библиотека им. Иона Крянгэ, улица Алексея Щусева, 65. Культурно-художественное мероприятие “Copilărie – floare de cais”.

Место: сквер у центра Orion, Мунчештское шоссе, 792/2.

Место: сквер у центра Orion, Мунчештское шоссе, 792/2. Запуск программы “Provocarea verii”.

Место: ул. 31 Августа 1989 г. (периметр улиц Бодони-Пушкина).

15.00

Шоу “Muzica Desenelor Animate, Tătici Cool” в исполнении Youth Orchestra.

Место: ул. 31 Августа 1989 г. (периметр улиц Бодони-Пушкина).

17.00

Культурно-художественное мероприятие “Copilărie – dulce vis”.

Место: пересечение пешеходной улицы Еуджена Доги и бульвара Григоре Виеру.

29 мая в 11.00 всех ждут на Международной выставке-фестивале товаров и услуг для детей Kid’s Expo. Место: Aventura Park, ул. Гиочеилор, 1.

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