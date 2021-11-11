Мужчину с тяжёлой травмой доставили вертолётом SMURD из Окницы в Кишинёв (ВИДЕО)

Мужчину с тяжёлой травмой доставили вертолётом SMURD из Окницы в Кишинёв (ВИДЕО)

Авиамедицинская бригада SMURD провела операцию по транспортировке 50-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой из Окницы в Кишинёв.

Пациента забрали из районной больницы и под наблюдением медработников доставили в столицу. Во время полёта у мужчины не возникло каких-либо осложнений.

После того как вертолёт приземлился на стадионе “Динамо”, пациента службой “Авиасан” доставили в Больницу скорой помощи.

По данным ГИЧС, это 11-е авиамедицинское вмешательство SMURD с начала года.

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