Мужчину с сильными ожогами доставили вертолётом SMURD в столичную больницу (ФОТО)

Мужчину с сильными ожогами доставили вертолётом SMURD в столичную больницу (ФОТО)

Экипаж SMURD доставил 55-летнего жителя Унген в Кишинёв. Пациент получил ожоги первой, второй и третьей степеней 85% поверхности тела.

За состоянием мужчины во время полёта неустанно наблюдали врачи. После того как вертолёт приземлился на стадионе “Динамо”, пациента службой “Авиасан” доставили в Республиканский ожоговый центр.

По данным ГИЧС, это восьмое авиамедицинское вмешательство SMURD с начала года.

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