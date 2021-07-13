Мужчину с сильными ожогами доставили вертолётом SMURD в столичную больницу (ФОТО)

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Экипаж SMURD доставил 55-летнего жителя Унген в Кишинёв. Пациент получил ожоги первой, второй и третьей степеней 85% поверхности тела.

За состоянием мужчины во время полёта неустанно наблюдали врачи. После того как вертолёт приземлился на стадионе “Динамо”, пациента службой “Авиасан” доставили в Республиканский ожоговый центр.

По данным ГИЧС, это восьмое авиамедицинское вмешательство SMURD с начала года.

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