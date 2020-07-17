Мужчину, ранившего ножом полицейского, поместили в психиатрическую больницу

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40-летний мужчина, который двумя днями ранее ранил ножом полицейского и жительницу столицы, был помещён в психиатрическую больницу.

Информацию для publika.md подтвердил врио главы столичной прокуратуры Олег Афанасий. По его словам, нападавший состоял на учёте у психиатра. Теперь мужчине предстоит пройти дополнительное обследование, по результатам которого будет назначено наказание.

Получившие ножевые ранения женщина и полицейский остаются в больнице в стабильном состоянии. Они перенесли операции, их жизни вне опасности.

В прокуратуре возбудили два уголовных дела. В первом случае речь идёт о покушении на убийство, за что полагается до 20 лет тюрьмы. За насильственные действия в отношении сотрудника полиции законом предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

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