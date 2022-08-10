Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за мошенничество с автомобилями

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Суд вынес обвинительный приговор 57-летнему тираспольчанину. Он признан виновным в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размерах.

Следствием установлено, что в период с октября 2015 года по январь 2019 года подсудимый, представляясь специалистом в области поиска и покупки автомобилей из-за границы, обманул четверых граждан. Общий ущерб превысил один миллион триста тысяч рублей ПМР.

По словам пострадавших, мужчина придумал правдоподобную легенду и уверял, что может пригнать дорогие иномарки по приемлемой цене. Люди верили ему, отдавали крупные суммы в евро и долларах. На протяжении нескольких лет мошеннику удавалось водить клиентов за нос. В конце концов, жертвы устали слушать обещания и обратились в правоохранительные органы, пишет novostipmr.com.

Подозреваемый был заключён под стражу, а на его имущество наложен арест. Мужчина приговорён к 10 годам лишения свободы. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб, причинённый потерпевшим.

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