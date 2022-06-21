Мужчину нашли мёртвым в туалете общежития

Мужчину нашли мёртвым в туалете общежития

Трагедия произошла накануне в столичном секторе Ботаника. 

По данным полиции, труп 26-летнего мужчины нашли в туалете жильцы общежития. Судмедэксперт не обнаружил на теле следов насильственной смерти. Правоохранители предполагают, что речь идет о суициде. Известно, что мужчина не проживал в этом доме.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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