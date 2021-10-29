Мужчину, до смерти избившего приятеля, приговорили к 17 годам тюрьмы

Мужчину, до смерти избившего приятеля, приговорили к 17 годам тюрьмы

Суд первой инстанции приговорил виновного в убийстве жителя села Гангура Яловенского района к 13 годам лишения свободы, однако прокуроры обжаловали вердикт. 

Апелляционная палата Кишинёва удовлетворила ходатайство прокуратуры, в результате чего обвиняемый был приговорён к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии закрытого типа.

Жестокое убийство произошло 7 марта 2020 года. Обвиняемый распивал спиртное дома у жертвы. В результате возникшего конфликта мужчина стал избивать хозяина жилья, в том числе деревянным бруском. Из-за полученных травм сельчанин умер.

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