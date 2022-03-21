Мужчине, избившему до смерти сожительницу, дали 10 лет тюрьмы

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Суд Буюкан приговорил 22-летнего уроженца Криулянского района к 10 годам лишения свободы в закрытом пенитенциарном учреждении.

Согласно материалам дела, в июне 2021 года мужчина, находясь в столичном сквере, избил свою 29-летнюю сожительницу. Женщина потеряла сознание и упала, а обидчик покинул место происшествия.

Пострадавшую госпитализировали, но спустя некоторое время она скончалась. В ходе судебного разбирательства было установлено, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма и переломы, полученные при избиении.

Подсудимый признал себя виновным. Помимо уголовного срока, ему предстоит компенсировать моральный вред и выплатить родственникам погибшей 100 000 леев.

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