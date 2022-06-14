Мужчина «заказал» киллеру свою бывшую жену и попался полиции

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Правоохранители задержали гражданина во время встречи с потенциальным исполнителем заказного убийства. В ходе обыска у мужчины нашли около 92 800 леев, предположительно предназначенные для оплаты «заказа».

Прокурорам стало известно о подготовке к убийству в апреле этого года. Как было установлено, житель Приднестровского региона на фоне враждебных отношений с бывшей женой предпринял несколько попыток найти «желающих» совершить убийство экс-супруги за денежное вознаграждение. Мужчина также передал потенциальному исполнителю информацию о жертве: её местонахождение, фотографии и пр.

В настоящее время гражданин находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в подготовке убийства.

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