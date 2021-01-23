Мужчина, взявший в заложники детей в Меренах, приговорён к 13 годам тюрьмы

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Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшей стороне 50 тысяч леев за причинённый моральный ущерб.

Информацию подтвердила адвокат обвиняемого Виктория Бурдужа, пишет ipn.md. По её словам, мужчина признал свою вину.

Напомним, инцидент произошёл в начале ноября 2020 года. Мужчина ворвался в дом бывшей супруги и взял в заложники троих несовершеннолетних.

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