Мужчина вышел толкнуть заглохшую машину и едва не погиб под колёсами микроавтобуса

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Авария произошла накануне на выезде из села Карагаш. Автомобиль Fiat направлялся в сторону села Суклея. Машина заглохла. Один из пассажиров вышел толкать её.

Сзади в попутном направлении ехал микроавтобус IVECO. Его водитель поздно заметил авто и человека на дороге. Парень вовремя успел отбежать в сторону. Произошло столкновение, сообщает МВД Приднестровья. У машин механические повреждения. В ДТП никто не пострадал.

В ходе разбирательства было установлено: водитель легковушки сел за руль пьяным. Это подтвердил результат медицинского освидетельствования. К тому же, при себе у 20-летнего молодого человека не было водительских прав.

Мужчина 61 года, житель Тирасполя, который находился за рулём микроавтобуса, пояснил инспекторам: автомобиль заметил в последний момент, поскольку он стоял без габаритных огней. Затормозил, однако столкновения было не избежать.

Правоохранители проводят разбирательство.

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