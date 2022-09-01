Мужчина в поисках спиртного залез в дом к пенсионеру и ограбил его

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В дежурную часть позвонил 63-летний житель села Нововладимировка. Он сообщил, что пасынок задержал во дворе его дома вора.

На место выехала следственно-оперативная группа. Задержанным оказался ранее судимый 48-летний житель Бендер. Мужчина был пьян, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, в поисках самогона он зашёл через незапертую дверь в дом пенсионера. Не обнаружив спиртного, схватил борсетку с деньгами и документами и вышел во двор. К его несчастью, в этот момент домой вернулся хозяин.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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