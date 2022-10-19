Мужчина в пьяном угаре заколол приятеля: ему “светит” 20 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Мужчина в пьяном угаре заколол приятеля: ему “светит” 20 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Полиция задержала 52-летнего уроженца Теленешт.

Как было установлено, гражданин вместе с 67-летним приятелем распивал алкоголь. Между мужчинами в какой-то момент вспыхнул конфликт, переросший в драку. Подозреваемый несколько раз ударил оппонента острым предметом в шею, после чего ушёл.

Правоохранители возбудили дело по статье «убийство». Задержанному грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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