Мужчина утонул в озере

Мужчина утонул в озере

Трагедия произошла в селе Мокра в субботу, 28 августа.

Три товарища отдыхали на берегу озера. В какой-то момент 33-летний житель Рыбницы захотел окунуться в воду. Друзья заподозрили неладное, когда спустя время не обнаружили мужчину в водоёме. Через два часа самостоятельных поисков решили набрать номер экстренной службы.

Около часа спасатели проводили поисковые мероприятия. Тело обнаружили в восьми метрах от берега.

Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить экспертам, пишет пресс-центр МВД ПМР.

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