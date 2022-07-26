Мужчина устроил стрельбу в баре в Резине

Мужчина устроил стрельбу в баре в Резине

Выяснилось, что оружием он владел незаконно. 

По данным полиции, всё произошло накануне в одном из заведений в Резине. По неизвестной причине мужчина начал стрелять из пистолета. Затем он скрылся с места происшествия, передает unimedia.info.

Вскоре подозреваемого идентифицировали и задержали. Полицейские установили, что оружием он владел незаконно. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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