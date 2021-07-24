Мужчина упал с высоты при проведении строительных работ

58-летний тираспольчанин помогал товарищу в строительных работах. Поднявшись по лестнице, он не удержал равновесие и упал с высоты трёх – четырёх метров.
Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы. Врачи диагностировали у мужчины тяжёлую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга второй степени, линейные переломы обеих теменных костей.
Пациент получает необходимое лечение.
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