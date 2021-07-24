Мужчина упал с высоты при проведении строительных работ

Мужчина упал с высоты при проведении строительных работ

58-летний тираспольчанин помогал товарищу в строительных работах. Поднявшись по лестнице, он не удержал равновесие и упал с высоты трёх – четырёх метров.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы. Врачи диагностировали у мужчины тяжёлую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга второй степени, линейные переломы обеих теменных костей.

Пациент получает необходимое лечение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md