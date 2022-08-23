Мужчина умер на остановке в столице от сердечного приступа

Мужчина умер на остановке в столице от сердечного приступа

Мужчину без признаков жизни нашли сегодня на остановке на улице Гренобле.

Прибывшие на место врачи скорой помощи подтвердили смерть гражданина. Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, у 61-летнего горожанина произошла остановка сердца.

По словам дочери погибшего, у отца были проблемы со здоровьем. Тело мужчины доставили в Центр судебной медицины для установления точной причины смерти, пишет realitatea.md.

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