Мужчина украл сумку у матери с ребёнком: полиция просит помочь найти преступника (ВИДЕО)

Мужчина украл сумку у матери с ребёнком: полиция просит помочь найти преступника (ВИДЕО)

В инспекторат полиции сектора Рышкановка обратилась 23-летняя жительница столицы.

Женщина рассказала, что у неё украли сумку с деньгами, банковскими картами и документами. Как уточнила пострадавшая, возвращаясь с прогулки с ребёнком, женщина на минуту оставила сумку без внимания, а когда обернулась, её уже не было.

Материальный ущерб составил 22 500 леев. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, злоумышленник разыскивается.

Тех, кто узнал мужчину на видео, просят сообщить имеющуюся информацию по номеру: 068 449 429. Конфиденциальность источников информации гарантирована.

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Комментарии (1)

  1. Кража – это плохо, но зачем, выходя на прогулку с ребёнком ,брать с собой такую сумму денег? Это плата за халатность. Надеюсь что будет хорошим уроком на будущее.

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