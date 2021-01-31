Мужчина угнал машину ради свидания с любимой

0

На одной из улиц посёлка Красное автоинспекторы увидели Volkswagen Golf, который застрял в сугробе.

За рулём находился молодой человек, от него пахло спиртным. На просьбу предъявить документы парень ответил, что не может этого сделать. В это время в дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля. Исходя из описания авто, стало ясно: это тот самый Volkswagen, который застрял.

Правоохранители выяснили, что 19-летний житель Слободзеи угнал чужое авто ради встречи с девушкой в Днестровске. По его словам, пишет mvdpmr.org, позже планировал вернуть автомобиль на место.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит крупный штраф, либо лишение свободы сроком до 5 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.