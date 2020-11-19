Мужчина средь бела дня украл велосипед: его ищет полиция (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората Бельц ведут розыск гражданина, укравшего велосипед. Инцидент произошёл в центре села Елизаветовка.

Злоумышленник сел на чужой велосипед и уехал в неизвестном направлении, пишет echipa.md.

Тех, кто узнал подозреваемого, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 0 (231) 23476, 069 944 600. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

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