Мужчина ранил собутыльника ножом и вызвал “скорую”

Мужчина ранил собутыльника ножом и вызвал “скорую”

Врачи скорой помощи сообщили правоохранителям о том, что на кухне одного из домов в Тирасполе обнаружен мужчина без сознания. Медики госпитализировали больного и определили, что у него проникающее колотое ранение живота. 

Как выяснили правоохранители, 48-летний потерпевший пришёл к приятелю. Мужчины распивали спиртное. В какой-то момент под воздействием алкоголя между ними возникла потасовка, которая быстро переросла в драку. В ходе выяснения отношений житель Тирасполя ударил ножом своего гостя. Осознав содеянное, он вызвал скорую помощь, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении 55-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.

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