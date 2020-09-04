Мужчина ранил ножом родственницу из-за обиды

Мужчина ранил ножом родственницу из-за обиды

Праздничный вечер омрачился для жителя Тирасполя приводом в милицию. Крепко выпивший мужчина хотел присоединиться к компании родственницы, однако та отказала ему.

Оскорбившийся 53-летний тираспольчанин схватил попавшийся под руку кухонный нож, стал угрожать и нанёс им удар по кисти руки женщины. На помощь, пишет mvdpmr.org, подоспел участковый инспектор. Он утихомирил разбушевавшегося мужчину и вызвал “скорую” 46-летней потерпевшей. У нее диагностировали резаную рану.

Обстоятельства инцидента выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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