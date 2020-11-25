Мужчина пытался убить бывшую жену и покончить жизнь самоубийством

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После официального расторжения брака житель Григориополя продолжил жить в доме бывшей супруги. С мая 2020 года женщина неоднократно обращалась к правоохранителям по поводу скандалов, которые устраивал ей экс-муж. За оскорбления и нанесение побоев мужчину трижды привлекали к административной ответственности.

Ночью 7 октября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе очередного конфликта предпринял попытку убийства бывшей жены. Ножом он пытался нанести ей удары в область шеи. Женщина оказывала сопротивление, однако тщетно. После того, как бывшая жена упала на пол и начала истекать кровью, мужчина нанёс ножевое ранение и себе.

Трагедию предотвратили соседи, сбежавшиеся на крик женщины. Они вызвали к месту происшествия правоохранителей и скорую помощь. Пострадавшие были госпитализированы. Ранения у обоих оказались неопасными, передаёт novostipmr.com.

В тот же день подозреваемый сбежал из медучреждения и в течение месяца скрывался от правоохранительных органов, боясь привлечения к уголовной ответственности. 13 ноября его задержали. На допросе свое поведение мужчина объяснил тем, что хотел умереть с бывшей женой в один день – убить сначала ее, а потом себя. Следствие относится к его показаниям критически, обвиняемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза, рассматриваются и иные мотивы совершенного им преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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