Мужчина пытался тайком вывезти из Молдовы незаконно переоборудованный мотоцикл (ФОТО)

Мужчина пытался тайком вывезти из Молдовы незаконно переоборудованный мотоцикл (ФОТО)

В пункте пропуска “Леушены” пограничники остановили микроавтобус, курсировавший по маршруту “Молдова-Нидерланды”. Водитель перевозил в нём мотоцикл.

В ходе проверки документов были выявлены несоответствия в техническом паспорте транспортного средства и на номере кузова. Водитель рассказал, что его наняли для перевозки мотоцикла в Нидерланды для последующего ремонта.

Транспортное средство было конфисковано до выяснения обстоятельств, разбирательство продолжается.

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