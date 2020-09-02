Мужчина пытался сдать на металлолом мину времён ВОВ

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Инцидент произошёл в Рыбнице. Дети остановили автомобилиста и рассказали, что прохожий несёт в мешке снаряд. На место выехала опергруппа.

Сотрудники милиции выяснили, что 57-летний мужчина пошёл в лес собирать кизил. В лесополосе вместо ягод нашёл артиллерийский снаряд. Рыбничанин намеревался сдать его на металлолом, однако выручить деньги от находки не удалось – 120-миллиметровую мину металлоприёмщик брать отказался, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Специалисты осмотрели содержимое мешка: внутри оказалась мина со взрывателем. Боеприпас времён Великой Отечественной войны был передан сапёрам.

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