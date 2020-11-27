Мужчина пытался провезти через границу сигареты, спрятав их в буксирной тележке (ФОТО)

Мужчина пытался провезти через границу сигареты, спрятав их в буксирной тележке (ФОТО)

Инцидент был зарегистрирован несколько дней назад на КПП “Джурджулешты”. К контрольному пункту подъехал Mercedes Sprinter с тележкой для транспортировки автомобилей, который направлялся из Молдовы во Францию. За рулём находился 30-летний гражданин Молдовы. 

Таможенникам водитель сказал, что ему нечего декларировать. Однако в результате тщательной проверки правоохранители нашли около 19 тысяч сигарет различных марок с акцизами РМ. Табачные изделия были спрятаны в буксирной тележке.

Согласно предварительным данным, товар должен был попасть на чёрный рынок ЕС. Сигареты были изъяты. По данному факту ведется следствие.

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