Мужчина проведёт 30 лет в тюрьме за жестокую расправу над односельчанином

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Столичная апелляционная палата рассмотрела уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Теленештского района, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью.

Так, была принята к рассмотрению апелляционная жалоба прокуроров, и приговор суда первой инстанции был отменён. Подсудимому назначили более строгое наказание: 30 лет лишения свободы вместо предыдущего приговора в 13 лет и 4 месяца.

По материалам дела, осуждённый вместе с двумя приятелями распивали спиртные напитки. В ходе конфликта двое из них вывезли третьего на окраину села и стали избивать, в том числе головой о бетонный столб. Затем мужчину стали душить, накрыли тело сухой травой и подожгли.

Осуждённый не признал себя виновным. Его сообщник свою вину признал и получил 13 лет и 3 месяца тюрьмы.

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