“Пошли смотреть на уточек”: парень и девушка провалились под лёд в парке (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл в ночь на вторник в Тирасполе. В дежурную часть поступило сообщение от очевидцев о том, что в озере у епархии тонут люди. Девушку 15 лет (она была ближе к берегу) вытащили работники охраны Зелёного рынка до приезда правоохранителей.

Два экипажа батальона патрульно-постовой службы, прибывшие к месту происшествия, увидели молодого человека почти на середине водоёма. Долго не раздумывая, правоохранители, взяв подручные средства, стали подбираться к утопающему.

Тонкий лёд осложнил спасательную операцию, однако вытащить 19-летнего парня на берег удалось. Он почти не мог передвигаться. Правоохранители, сами “искупавшиеся” в ледяном озере, унесли его в тёплую машину, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья.

Пострадавших доставили в лечебные учреждения. После осмотра специалистами девушку забрали родители. Её другу медики подключили капельницу. В ходе разбирательства молодой человек признался, что он и подружка выпили вина и пошли смотреть на уточек.

По данному факту проводится проверка.

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