Мужчина присвоил украшения возлюбленной и сдал их в ломбард

Мужчина присвоил украшения возлюбленной и сдал их в ломбард

Об исчезновении ювелирных изделий правоохранителям сообщила 32-летняя жительница села Глиное. Женщина назвала подозреваемого – своего сожителя.

Правоохранители выяснили: 34-летний возлюбленный заявительницы действительно знал, где хранятся ювелирные изделия. Без разрешения владелицы он сдал их в ломбард, пишет mvdpmr.org.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Разбирательство продолжается.

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