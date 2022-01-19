Мужчина попал в реанимацию после удара бревном по голове

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Житель Незавертайловки был госпитализирован в реанимационное отделение Днестровской городской больницы. Врачи диагностировали у 29-летнего мужчины тяжёлую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей свода черепа.

Сельчанин обратился в медучреждение с жалобами на сильную головную боль. Фельдшеру рассказал, что накануне упал с чердака, когда чистил дымоход. О пациенте медики сообщили правоохранителям. В ходе разбирательства участковый инспектор выяснил совсем другие обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как оказалось, накануне мужчина был у знакомой в селе Коротное, праздновали именины. В ходе застолья между двумя гостями началась словесная перепалка. Один из участников конфликта вышел на улицу, женщина, с которой ругался, последовала за ним. Обстановка накалялась. Мужчина совладать с эмоциями не смог, взял бревно и бросил в свою оппонентку. Дама увернулась, а вот оказавшийся рядом житель Незавертайловки не успел и получил удар по голове. В тот вечер он самостоятельно вернулся домой, а за медицинской помощью обратился лишь на следующий день.

Пострадавший всё ещё находится в реанимации. Разбирательство продолжается.

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