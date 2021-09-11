Отказали тормоза: в результате ДТП госпитализирован мужчина

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ДТП произошло в Рыбнице. Водитель автомобиля УАЗ на спуске не справился с управлением, наехал сначала на железобетонный сигнальный столбик, а после перевернулся.

Из повреждённого авто вытекло топливо. На место происшествия вызвали пожарных, пишет mvdpmr.org.

В момент аварии в машине находились два человека. Пассажир 50 лет не пострадал. А вот 40-летнего водителя доставили в больницу с переломом ноги и ссадинами головы.

Предположительно, во время движения транспортного средства отказала тормозная система. Обстоятельства аварии выясняются.

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