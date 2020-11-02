Мужчина получил травму в результате падения в 4-метровую яму

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Несчастный случай произошёл в Тирасполе. Мужчина, двигаясь по привычному маршруту под мостом, упал в четырёхметровую яму. Не в силах выбраться самостоятельно, он начал звать на помощь. На крики отозвался курсант Тираспольского юридического института и вызвал экстренные службы.

Спасатели смогли обнаружить человека только с помощью фонарей. Опасная территория не только не была освещена, но и не огорожена. С помощью лестницы и специальных жёстких носилок спасатели извлекли человека.

Бригада скорой помощи доставила 30-летнего пострадавшего в больницу, где ему был поставлен диагноз «закрытый перелом левого голеностопного сустава с подвывихом стопы». От госпитализации мужчина отказался.

Проводится разбирательство.

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