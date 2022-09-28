Мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в доме

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Возгорание произошло накануне в частном жилище в селе Терновка.

На месте работали два расчёта. До приезда пожарных проживающий в доме мужчина пытался потушить возгорание своими силами, но в итоге получил ожоги кистей рук и лица. Ему была оказана первая помощь. От госпитализации он отказался, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Площадь горения составила 10 квадратных метров. Огнём уничтожена одна комната в доме, две закопчены. По предварительной причине, пожар произошёл из-за короткого замыкания или нарушения эксплуатации электрического оборудования.

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