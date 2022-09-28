Мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в доме

Мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в доме

Возгорание произошло накануне в частном жилище в селе Терновка.

На месте работали два расчёта. До приезда пожарных проживающий в доме мужчина пытался потушить возгорание своими силами, но в итоге получил ожоги кистей рук и лица. Ему была оказана первая помощь. От госпитализации он отказался, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Площадь горения составила 10 квадратных метров. Огнём уничтожена одна комната в доме, две закопчены. По предварительной причине, пожар произошёл из-за короткого замыкания или нарушения эксплуатации электрического оборудования.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md