Мужчина получил год тюрьмы за повторное пьяное вождение

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Обвинительный приговор был вынесен в отношении неоднократно судимого 30-летнего тираспольчанина. За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мужчина приговорён к году тюрьмы.

В середине марта нынешнего года гражданин за управление без наличия водительских прав и в нетрезвом виде был привлечён к административной ответственности и получил 10 суток ареста. Вскоре после отбытия наказания его снова остановили автоинспекторы. Мужчина находился за рулём мопеда в состоянии алкогольного опьянения, пишет novostipmr.com.

На этот раз суд приговорил нарушителя к году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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