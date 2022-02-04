Мужчина получил 16 лет тюрьмы за убийство и покушение на убийство

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45-летнего жителя Бендер признали виновным в совершении убийства и покушении на убийство.

Трагедия произошла в одной из городских квартир. Обвиняемый распивал спиртное в компании двух приятелей. В ходе застолья изрядно выпившие мужчины стали оскорбительно отзываться о сожительнице виновного, что вызвало у него агрессивную реакцию. Он схватил со стола кухонный нож, одному обидчику нанёс два смертельных удара в область шеи, второго ранил в область ключицы.

Мужчина сознался, что за оскорбления хотел убить обоих. В суде он менял свои показания, пытаясь убедить участников процесса в том, что в день случившегося был не в себе. Но экспертиза признала обвиняемого вменяемым, пишет novostipmr.com.

Гражданин – хронический алкоголик. По приговору суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Там же виновный будет проходить принудительное лечение от алкоголизма.

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