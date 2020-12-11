Мужчина погиб в жутком ДТП. За рулём был его нетрезвый сын

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В Рыбнице завершено расследование уголовного дела по факту гибели в ДТП 55-летнего сельчанина. В совершении преступления обвиняется 33-летний сын погибшего.

Авария произошла летом 2020 года. Мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии, при этом не имел водительского удостоверения. На мокрой от дождя дороге водитель не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в каменный забор, пишет novostipmr.com.

В салоне автомобиля находился отец водителя. Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности, и от полученных травм скончался на месте.

Водитель сразу сознался, что сел за руль в нетрезвом состоянии. Он был взят под стражу, ему предъявлено обвинение. На данном этапе уголовное дело передано в суд.

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