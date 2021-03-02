Мужчина погиб при ремонте кран-балки

Мужчина погиб при ремонте кран-балки

Инцидент произошёл на складе агрофирмы в селе Фрунзе. Электрик производил замену кабеля на подвесной кран-балке. В какой-то момент мужчина оттолкнул одну сторону крана, она соскочила и ударила его по голове, а после придавила руку.

Из подвесного сооружения пострадавшего извлекли спасатели, пишет mvdpmr.org. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Врачи констатировали смерть 53-летнего жителя села.

По факту случившегося проводится разбирательство.

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