Мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Жители села Жура Рыбницкого района увидели дым, валивший из окна сторожки на окраине села. Из помещения вынесли тело охранника. 

Предварительная причина смерти 32-летнего мужчины – отравление продуктами горения, сообщает пресс-центр МВД ПМР. Пожар сельчане потушили самостоятельно. В строении частично обгорел деревянный пол и постельные принадлежности.

Как было установлено в ходе разбирательства, накануне вечером в сторожке распивала спиртные напитки компания знакомых. Вероятно, когда все ушли, мужчина уснул с сигаретой в руках.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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