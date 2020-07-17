Мужчина погиб под колёсами собственного трактора в Каушанах

Мужчина погиб под колёсами собственного трактора в Каушанах

59-летний тракторист погиб под колёсами собственного трактора. Трагедия произошла сегодня днём в селе Каинары Каушанского района.

По данным местной полиции, пишет deschide.md, мужчина попытался завести трактор подручными средствами. Транспорт неожиданно начал движение и переехал водителя.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства трагического инцидента выясняются.

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