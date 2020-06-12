Мужчина погиб под колёсами поезда в Окнице

Мужчина погиб под колёсами поезда в Окнице

Трагический инцидент произошёл вчера вечером недалеко от села Липник Окницкого района. Мужчину сбил поезд “Кишинёв-Окница”.

По данным полиции, 61-летний житель Окницкого района неожиданно выскочил на железнодорожные пути. В результате полученных травм мужчина скончался на месте, пишет tv8.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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