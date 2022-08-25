Мужчина погиб от удара током в бассейне

0

Трагедия произошла вчера вечером в Тогатино.

По предварительным данным, 40-летний мужчина проводил работы с болгаркой. В какой-то момент он споткнулся и упал с инструментом в ​​детский бассейн. От удара током гражданин скончался на месте.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины, пишет deschide.md. Выяснилось, что он был пьян.

Обстоятельства трагического инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.