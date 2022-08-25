Мужчина погиб от удара током в бассейне

Мужчина погиб от удара током в бассейне

Трагедия произошла вчера вечером в Тогатино.

По предварительным данным, 40-летний мужчина проводил работы с болгаркой. В какой-то момент он споткнулся и упал с инструментом в ​​детский бассейн. От удара током гражданин скончался на месте.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины, пишет deschide.md. Выяснилось, что он был пьян.

Обстоятельства трагического инцидента выясняются.

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