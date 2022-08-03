Мужчина поджёг сожительницу после того, как между ними вспыхнула ссора

Мужчина поджёг сожительницу после того, как между ними вспыхнула ссора

Инцидент произошёл минувшей ночью в Дубоссарском районе.

По предварительной информации, двое сельчан повздорили во время распития спиртных напитков. В результате 42-летний мужчина обрызгал 46-летнюю сожительницу легковоспламеняющимся веществом и поджёг.

Женщина получила ожоги 1-й, 2-й и 3-й степени. Её доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи, пишет deschide.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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