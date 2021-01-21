Мужчина поджёг автомобиль, пытаясь разогреть его специальной лампой

Мужчина поджёг автомобиль, пытаясь разогреть его специальной лампой

Всё произошло во дворе частного дома в Слободзее. Владелец авто марки Ford решил разогреть транспорт лампой для обогрева, поставив её под моторный отсек. Как объяснил мужчина, машина на дизельном топливе, поэтому плохо заводится в холода. Через какое-то время Ford задымился.

Огонь повредил проводку моторного отсека, но салон от огня не пострадал. С помощью пены пожарные быстро потушили автомобиль, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Вероятно, от перегрева в моторном отсеке воспламенились горючие элементы проводки.

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