Мужчина остался без автомобиля из-за неисправной проводки

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Инцидент произошёл этим утром в Бендерах.

Владелец автомобиля Opel приехал к знакомым и припарковал машину у частного дома. Спустя десять минут послышался хлопок, из моторного отсека появился огонь. Пламя охватило салон, пишет mvdpmr.org. Подоспевшие на место ЧП пожарные ликвидировали очаг возгорания, однако автомобиль к тому моменту сгорел полностью.

Инспекторы установили предварительную причину происшествия – неисправность электрооборудования. Расследование случившегося продолжается.

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