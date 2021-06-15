Мужчина набросился с ножом на односельчанина из-за храпа

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Житель Терновки проведёт более 9 лет в местах лишения свободы за попытку убийства односельчанина.

В августе прошлого года вместе с приятелями 56-летний обвиняемый распивал спиртное у себя дома. Вскоре один из его знакомых уснул и своим храпом стал раздражать хозяина дома, пишет novostipmr.com.

Со злости сельчанин схватил со стола кухонный нож и стал наносить спящему мужчине множественные удары в область живота. Прибежавший на крик знакомый оттащил нападавшего и вызвал “скорую”.

Виновный неоднократно судим, в том числе за убийство, состоит на учёте у врача-нарколога как хронический алкоголик. Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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