На почве ревности: мужчина переломал черенком от лопаты руки собутыльнику

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О пациенте, который поступил в больницу с переломами обеих рук, правоохранителям сообщили врачи.

Как выяснилось, накануне вечером 39-летний житель села Суклея Слободзейского района вместе с сожительницей отдыхал в гостях у своего знакомого. В ходе совместного времяпрепровождения приятели распивали спиртные напитки. Подогретый алкоголем хозяин дома, где отдыхала компания, набрался смелости и начал оказывать знаки внимания гостье, что, в свою очередь, вызвало бурю негодования у её спутника. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. В ходе конфликта 41-летний тираспольчанин нанёс удар черенком от лопаты потерпевшему и причинил ему телесные повреждения в виде переломов обеих рук.

По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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